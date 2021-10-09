Люблю гулять, лес, кошек, собак, волков, гулять ночью, заброшки, походы, разный движ, авантюры, поговорить на разные темы, преодолевать себя, интересуюсь психологией, техникой, саморазвитием, мотоциклами, внедорожниками, экстримом, рок-музыкой, иногда занимаюсь физкультурой, слушаю викинг, пауэр, фолк metal.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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