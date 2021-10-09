Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yaros
О себе
Люблю гулять, лес, кошек, собак, волков, гулять ночью, заброшки, походы, разный движ, авантюры, поговорить на разные темы, преодолевать себя, интересуюсь психологией, техникой, саморазвитием, мотоциклами, внедорожниками, экстримом, рок-музыкой, иногда занимаюсь физкультурой, слушаю викинг, пауэр, фолк metal.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Проект по Психологи Отношений
На какой планете солнечной системы есть кратер "Рахманинов"?
Ваш любимый холодный летний напиток?
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?
Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
От какой песни кайфуете?
Выпить, чтобы с кайфом и фактом
Давай будем идти, пить кофе и курить.
Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.