Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yaros

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О себе

Люблю гулять, лес, кошек, собак, волков, гулять ночью, заброшки, походы, разный движ, авантюры, поговорить на разные темы, преодолевать себя, интересуюсь психологией, техникой, саморазвитием, мотоциклами, внедорожниками, экстримом, рок-музыкой, иногда занимаюсь физкультурой, слушаю викинг, пауэр, фолк metal.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Участие в других событиях

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Хочу создать компанию

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Проект по Психологи Отношений

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На какой планете солнечной системы есть кратер "Рахманинов"?

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Ваш любимый холодный летний напиток?

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Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

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Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое

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Давай будем идти, пить кофе и курить.

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Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

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