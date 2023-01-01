О себе

Помогаю судьбе...а то она сама что-то не справляется)))



Недавно переехала в Питер, ищу интересных людей для общения и совместных мероприятий)



Работаю онлайн, график плавающий, поэтому я за любой кипишь, иногда даже за голодовку)))



Хожу много, в этом есть особый кайф, люблю настольные игры и все вариации игр разума, бильярд, боулинг, интересные выставки и мероприятия, активности, концерты и клубы, прогулки на природе и шикарные виды на воду)

Буду рада новым знакомствам!❤️