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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yara606

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О себе

Помогаю судьбе...а то она сама что-то не справляется)))

Недавно переехала в Питер, ищу интересных людей для общения и совместных мероприятий)

Работаю онлайн, график плавающий, поэтому я за любой кипишь, иногда даже за голодовку)))

Хожу много, в этом есть особый кайф, люблю настольные игры и все вариации игр разума, бильярд, боулинг, интересные выставки и мероприятия, активности, концерты и клубы, прогулки на природе и шикарные виды на воду)
Буду рада новым знакомствам!❤️

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино
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