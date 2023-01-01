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Санкт-Петербург
Профиль пользователя yaProsvetovskiy

фото пользователя yaProsvetovskiy

О себе

Всем салют!

Смотрю кино/документалки/NETFLIX, гуляю, периодически выбираюсь на выставки/музеи/концерты/стендап

Ищу компанию, для посещения вышеперечисленных локаций)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Прогулки, кино, выставки

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