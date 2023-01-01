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Санкт-Петербург
Всем салют!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя yaProsvetovskiy
О себе
Всем салют!
Смотрю кино/документалки/NETFLIX, гуляю, периодически выбираюсь на выставки/музеи/концерты/стендап
Ищу компанию, для посещения вышеперечисленных локаций)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм
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