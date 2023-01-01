Санкт-Петербург

Профиль пользователя yaProsvetovskiy

О себе Всем салют!



Смотрю кино/документалки/NETFLIX, гуляю, периодически выбираюсь на выставки/музеи/концерты/стендап



Ищу компанию, для посещения вышеперечисленных локаций)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Санкт-Петербург