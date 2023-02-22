Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yanoplanetyanka
О себе
Семейная девушка с потребностью ходить в новые места, много гулять и общаться) ищу подруг, с детьми и без, готовых иногда к спонтанным (в основном запланированных, конечно) встречам, если вдруг освободилось время и не хочется проводить его скучно)))
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу новых подруг
Завести друзей
Прогуляться
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Хочу Найти единомышленниц)
В Камчатку!
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