Семейная девушка с потребностью ходить в новые места, много гулять и общаться) ищу подруг, с детьми и без, готовых иногда к спонтанным (в основном запланированных, конечно) встречам, если вдруг освободилось время и не хочется проводить его скучно)))

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.