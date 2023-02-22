Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yanoplanetyanka

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О себе

Семейная девушка с потребностью ходить в новые места, много гулять и общаться) ищу подруг, с детьми и без, готовых иногда к спонтанным (в основном запланированных, конечно) встречам, если вдруг освободилось время и не хочется проводить его скучно)))

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

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Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя Kote209
Санкт-Петербург → Другое

В Камчатку!

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.