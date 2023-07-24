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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя yanochka
О себе
Учусь на 4 курсе на фармации, люблю активно проводить время, танцую, изучаю языки:)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
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