Учусь на 4 курсе на фармации, люблю активно проводить время, танцую, изучаю языки:)

Была в сети вчера

Ищем 2 девушек для нашего мероприятия "Знакомства для двоих"

Поездка в г. Крандштат 🏰

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