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Санкт-Петербург
Профиль пользователя yanochka

фото пользователя yanochka

О себе

Учусь на 4 курсе на фармации, люблю активно проводить время, танцую, изучаю языки:)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищем 2 девушек для нашего мероприятия "Знакомства для двоих"

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Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу в путешествие, либо погулять, узнать новых людей:)

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

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Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, танцевать, путешествовать

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Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

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