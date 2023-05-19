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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yankaaa

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О себе

Я занимаюсь спортом 6 лет ) люблю любую музыку кроме классики ) ищу много друзей)) надеюсь кто нибудь найдется!!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу классных друзей,преданных
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