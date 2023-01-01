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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yanezh

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О себе

меня зовут Женя, недавно с мч переехали в Питер, оставив в своем маленьком городке абсолютно всё 🫨 в связи с этим пытаемся найти здесь новые надежные социальные связи – единомышленников и друзей 🤙🏼
в общем, находимся в поиске адекватных, интересных и веселых людей, которые тоже ищут своих среди чужих.
сами мы любим бродить по барам, красивым местам, обсуждать все на свете, а можем и в настолки порубиться, при хорошей компании. не душним и придерживаемся здравых взглядов.
если откликнулось – go on! будем очень рады знакомствам 🫰🏼
p.s. свингерство не предлагать )))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🏫 Учеба
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