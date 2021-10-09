Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yana_sdn
О себе
22 года, искусствовед по образованию, работаю во дворце XIX века.
Без лишних слов, давай прогуляемся по городу, пока погода хорошая?
Или может скинешь смешную картинку, что бы начать диалог, обещаю, поддержу.
Спокойная и размеренная (на своей волне?), воистину больше слушаю, чем говорю, люблю задавать вопросы и узнавать о ком-то больше (может, я была бы неплохим интервьюером...), раз в год хожу в кино (но с вами могу и два;)), учусь играть на синтезаторе, в процессе изучения двух иностранных языков, часто выбираюсь на различные лекции, в основном по искусству, предпочитаю отправлять специфические мемы в телеграме, частенько хожу в филармонию, обожаю звучание скрипки и виолончели, иногда езжу на барахолки в надежде найти что-то интересное, стараюсь в свободное от работы время находить возможность заглянуть в парочку баров на Некрасова (советы? предложения? есть любимые?). That's all, буду рада новому знакомству.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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