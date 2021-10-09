22 года, искусствовед по образованию, работаю во дворце XIX века. Без лишних слов, давай прогуляемся по городу, пока погода хорошая? Или может скинешь смешную картинку, что бы начать диалог, обещаю, поддержу. Спокойная и размеренная (на своей волне?), воистину больше слушаю, чем говорю, люблю задавать вопросы и узнавать о ком-то больше (может, я была бы неплохим интервьюером...), раз в год хожу в кино (но с вами могу и два;)), учусь играть на синтезаторе, в процессе изучения двух иностранных языков, часто выбираюсь на различные лекции, в основном по искусству, предпочитаю отправлять специфические мемы в телеграме, частенько хожу в филармонию, обожаю звучание скрипки и виолончели, иногда езжу на барахолки в надежде найти что-то интересное, стараюсь в свободное от работы время находить возможность заглянуть в парочку баров на Некрасова (советы? предложения? есть любимые?). That's all, буду рада новому знакомству.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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