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Санкт-Петербург
Профиль пользователя YANA47

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О себе

Яна.
Я меломан ,но есть любимый исполнитель : Егор Натс. Спортом занимаюсь😉.Люблю гулять ,ходить в необычные места . Недавно была в гостях у енотов)))).Тему поддержу любую .Очень хочется найти хорошего человека,чтоб не просто на один раз время провести.🤗
Мне кстати 16 ,но у меня есть друзья девушки ,которым и 21, и 25.Буду рада знакомству.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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