О себе

Яна.

Я меломан ,но есть любимый исполнитель : Егор Натс. Спортом занимаюсь😉.Люблю гулять ,ходить в необычные места . Недавно была в гостях у енотов)))).Тему поддержу любую .Очень хочется найти хорошего человека,чтоб не просто на один раз время провести.🤗

Мне кстати 16 ,но у меня есть друзья девушки ,которым и 21, и 25.Буду рада знакомству.