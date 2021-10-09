Не стремитесь со мной к нулю, Я - то выберусь, вы же - хер знает, Переходящее получите знамя: "Я никого не люблю" Сейчас такая начнется лирика... https://vk.com/sodom_and_gomorrah_bible_verse

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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