Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yan_Komlev

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О себе

Не стремитесь со мной к нулю,
Я - то выберусь, вы же - хер знает,
Переходящее получите знамя:
"Я никого не люблю"



Сейчас такая начнется лирика...
https://vk.com/sodom_and_gomorrah_bible_verse

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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Участие в других событиях

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Прогулки и интересное времяпровождение

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Сходить в бар!!!

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погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя Alina888
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Generalosa
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Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Katiq
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Ищу компанию, желательно Невский район

маленькое фото пользователя Ksyunia
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Сходить в бар

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