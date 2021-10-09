Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yan_Komlev
О себе
Не стремитесь со мной к нулю,
Я - то выберусь, вы же - хер знает,
Переходящее получите знамя:
"Я никого не люблю"
Сейчас такая начнется лирика...
https://vk.com/sodom_and_gomorrah_bible_verse
Профиль обновлён 29 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Прогулки и интересное времяпровождение
Сходить в бар!!!
погулять по вечернему петербургу
Пофотографирую красиво тебя!
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
общаться и дружить
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
С пришедшей весной гулять на Коменде
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Ищу компанию, желательно Невский район
Сходить в бар
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.