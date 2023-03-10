Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yakov01
О себе
В Питер переехал год назад, хотел бы найти интересную компанию для совместного отдыха и приятного общения!
О себе: В данный момент развиваю свою студию по изготовлению ковров ручной работы, предпочитаю активный отдых, но и не против посидеть в хорошей кальянной)
Могу поддержать диалог и вступить в дискуссию, на любую тему 😁
Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.
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