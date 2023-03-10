О себе

Я за любую (ну или почти любую) активность, кроме голодовки 🤗 работаю в айти сфере, могу поддержать разговоры в этой области или какой-то незнакомой мне.

Люблю гулять, рассматривать окружающий мир и видеть прекрасное в обычном.

Обожаю узнавать новое, расскажите о себе!