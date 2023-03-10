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Санкт-Петербург
Я за любую (ну или почти любую) активность, кроме голодовки 🤗 работаю в айти сфере, могу поддержать разговоры в этой области или какой-то незнакомой мне.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя xtraLina
О себе
Я за любую (ну или почти любую) активность, кроме голодовки 🤗 работаю в айти сфере, могу поддержать разговоры в этой области или какой-то незнакомой мне.
Люблю гулять, рассматривать окружающий мир и видеть прекрасное в обычном.
Обожаю узнавать новое, расскажите о себе!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей
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