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Санкт-Петербург
Профиль пользователя xtraLina

фото пользователя xtraLina

О себе

Я за любую (ну или почти любую) активность, кроме голодовки 🤗 работаю в айти сфере, могу поддержать разговоры в этой области или какой-то незнакомой мне.
Люблю гулять, рассматривать окружающий мир и видеть прекрасное в обычном.
Обожаю узнавать новое, расскажите о себе!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя yushaaak

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу себе подружку 😋

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Froggy

Санкт-Петербург → собрать компанию

В настолочки бы..

Откликнулись 2 участника

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