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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Xsenia
О себе
Спокойная и адекватная, говорю на любые темы. Лояльная. Художник, еще обожаю танцы, люблю документалки про маньяков😅, фильмы разного жанра, музыку люблю больше old school скажем так.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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