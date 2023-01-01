Санкт-Петербург

Профиль пользователя Xsenia

О себе Спокойная и адекватная, говорю на любые темы. Лояльная. Художник, еще обожаю танцы, люблю документалки про маньяков😅, фильмы разного жанра, музыку люблю больше old school скажем так.

Была в сети на этой неделе

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