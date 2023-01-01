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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Xsenia

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О себе

Спокойная и адекватная, говорю на любые темы. Лояльная. Художник, еще обожаю танцы, люблю документалки про маньяков😅, фильмы разного жанра, музыку люблю больше old school скажем так.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется по душам, без заморочек

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Общаться на практически любые темы

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Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

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Хочу найти интересных собеседников для того, чтоб не было одиноко❤️

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