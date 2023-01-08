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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Xoroshiy

фото пользователя Xoroshiy

О себе

Классный парень

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Встретиться пообщаться погулять. Можно выпить. По желанию

маленькое фото пользователя Darya001
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Katiq

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию, желательно Невский район

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Alino4kago

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

Откликнулось 18 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Nastya..1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Провожу вечера знакомств .Если не хватает флирта и новых впечатлений пиши )

Откликнулись 4 участника

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