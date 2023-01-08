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Встретиться пообщаться погулять. Можно выпить. По желанию

Провожу вечера знакомств .Если не хватает флирта и новых впечатлений пиши )

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

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