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Санкт-Петербург
Профиль пользователя xolovirene

фото пользователя xolovirene

О себе

Люблю Вселенные Поттерианы, Марвел, уже реже Волчонка, собираю свою маленькую библиотеку. Молодой, адекватный Том Риддл великолепен.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян
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