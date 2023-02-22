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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя xolovirene
О себе
Люблю Вселенные Поттерианы, Марвел, уже реже Волчонка, собираю свою маленькую библиотеку. Молодой, адекватный Том Риддл великолепен.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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