Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ximinon
О себе
Люблю играть в баскетбол. Много работаю поэтому времени сейчас очень мало на прогулки и встречи, но это временно.
Я ЗА интересные беседы, игры в настолки, сходить выпить стакан хорошего пива и просто наладить общение ибо друзей в городе не так много)
Не люблю клубы, оливки и большое самомнение.
Всем бобра 🤤
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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