Москва
Профиль пользователя Xiariinna

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О себе

☑️Увлекалась музыкой
☑️Училась на программиста
☑️Люблю читать

Профиль обновлён 2 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Dasha13
Санкт-Петербург → Другое

буду рада всем)

маленькое фото пользователя Sopha
Москва → Другое

Ищу подругу🌻

маленькое фото пользователя Angelina28
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и пойти пить кофе)

маленькое фото пользователя Angel.ok
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку, в будущем лучшую)

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