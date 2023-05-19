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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Xiana

фото пользователя Xiana

О себе

Ищу друзей, в Питере как-то совсем одиноко стало
Люблю разные жанры музыки
Fav группы: Tame impala, grimes, muse, slipknot
Психологические фильмы и артхаусы
Учусь на дизайнера
Могу обсудить разное
Также нравиться стендап и юмор в целом

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность
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