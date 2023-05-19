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Санкт-Петербург
Ищу друзей, в Питере как-то совсем одиноко стало
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Xiana
О себе
Ищу друзей, в Питере как-то совсем одиноко стало
Люблю разные жанры музыки
Fav группы: Tame impala, grimes, muse, slipknot
Психологические фильмы и артхаусы
Учусь на дизайнера
Могу обсудить разное
Также нравиться стендап и юмор в целом
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать
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