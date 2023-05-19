Санкт-Петербург

Профиль пользователя Xiana

О себе Ищу друзей, в Питере как-то совсем одиноко стало

Люблю разные жанры музыки

Fav группы: Tame impala, grimes, muse, slipknot

Психологические фильмы и артхаусы

Учусь на дизайнера

Могу обсудить разное

Также нравиться стендап и юмор в целом

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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