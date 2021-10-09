Санкт-Петербург
Профиль пользователя Xenna_Bunny

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О себе

Сценарист и продюсер детских мультиков.

Увлекаюсь индустриальным туризмом, авто и мото выставками, косплей и реконструкторскими фестивалями, люблю читать и писать рассказы. Учусь рисовать на компе при помощи графического планшета. Есть собака. Обожаю читать статьи по истории, биологии, медицине, астрофизике. Играю в настольные игры и компьютерные синглплееры. Недавно увлеклась созданием натуральной косметики. Разбираюсь в политике

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу творческих людей для дружбы и общения)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Го вместе отдыхать?)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Просто ищу интересных ребят)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.