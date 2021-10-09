Санкт-Петербург
Профиль пользователя xanderine

фото пользователя xanderine

О себе

музыка, рисовательство, киношки с летающими китайцами, фотографии кустов, языки, вокал, заводить новые хобби раз в квартал, потому что у меня маленький объём концентрации 😭

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏢 Работа ✝️ Религия

Не нравится:

📺 Политика

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Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸

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Давайте поговорим о Боге

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