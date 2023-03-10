Санкт-Петербург
Профиль пользователя x_NeO_x
О себе
🎶Люблю музыку по настроению; Linkin Park, Nirvana, Мариконэ, Lil Jon...
👨💻Компьтерный задрот; знаю основы бошьшенства устройств и их работу, настройка устройств, взлом, оптимизация, оформление, очистка мусора, установка, переустановка, программирование, изучение нейросетей, фотошопа, видеомонтажа...
🔮Исследование Мира и Вселенной, её основ и матриц, эзотерика, парапсихология, оккультизм, спиртизм, потустроннее, ясновидение, исцеление, чистки...
🏞Медитации; работа над собой, матрицами, эгрегорами, сознанием...
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Друзья, где вы?..
Ищу новых друзей
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Ищу простого доброго общения..
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
найти бы друзей, компанию
Найти компанию
Как ваше настроение?
Давайте затусим!
просто хочу с кем то поговорить)
Прогулка по городу
Ээ, если я правильно понял 😅
Ищу интересных людей
Гик "тусовка" хех...
Поболтать на интересные темы, погулять
Обзавестись друзьями :)
Поболтать около сенной
Просто общение а там посмотрим))))
Погулять в центре города
Пошататься по городу, почуствовать августовский вайб
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