Санкт-Петербург
Профиль пользователя x_NeO_x

фото пользователя x_NeO_x
фото #2 пользователя x_NeO_x
фото #3 пользователя x_NeO_x

О себе

🎶Люблю музыку по настроению; Linkin Park, Nirvana, Мариконэ, Lil Jon...

👨‍💻Компьтерный задрот; знаю основы бошьшенства устройств и их работу, настройка устройств, взлом, оптимизация, оформление, очистка мусора, установка, переустановка, программирование, изучение нейросетей, фотошопа, видеомонтажа...

🔮Исследование Мира и Вселенной, её основ и матриц, эзотерика, парапсихология, оккультизм, спиртизм, потустроннее, ясновидение, исцеление, чистки...

🏞Медитации; работа над собой, матрицами, эгрегорами, сознанием...

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти искреннего друга и знакомых, познакомится

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя businka_ti
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

маленькое фото пользователя Natasha.89
Санкт-Петербург → Другое

Ищу простого доброго общения..

маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое

Может искренне улыбнёмся друг другу?:)

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

найти бы друзей, компанию

маленькое фото пользователя Zelos
Санкт-Петербург → Другое

Найти компанию

маленькое фото пользователя Morgenmuffel
Санкт-Петербург → Другое

Как ваше настроение?

маленькое фото пользователя DenKarpunin
Санкт-Петербург → Другое

Давайте затусим!

маленькое фото пользователя HoneyCat
Санкт-Петербург → Другое

просто хочу с кем то поговорить)

маленькое фото пользователя De0la0Krua
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по городу

маленькое фото пользователя Delfegor
Москва → Другое

Ээ, если я правильно понял 😅

маленькое фото пользователя Louboutin
Казань → Другое

Ищу интересных людей

маленькое фото пользователя AdventureJake
Санкт-Петербург → Другое

Гик "тусовка" хех...

маленькое фото пользователя MaVIk
Воскресенск → Другое

Поболтать на интересные темы, погулять

маленькое фото пользователя Wuuu
Санкт-Петербург → Другое

Обзавестись друзьями :)

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать около сенной

маленькое фото пользователя Tolik1988
Санкт-Петербург → Другое

Просто общение а там посмотрим))))

маленькое фото пользователя Botan
Санкт-Петербург → Другое

Погулять в центре города

маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
Санкт-Петербург → Другое

Пошататься по городу, почуствовать августовский вайб

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.