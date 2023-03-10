🎶Люблю музыку по настроению; Linkin Park, Nirvana, Мариконэ, Lil Jon... 👨‍💻Компьтерный задрот; знаю основы бошьшенства устройств и их работу, настройка устройств, взлом, оптимизация, оформление, очистка мусора, установка, переустановка, программирование, изучение нейросетей, фотошопа, видеомонтажа... 🔮Исследование Мира и Вселенной, её основ и матриц, эзотерика, парапсихология, оккультизм, спиртизм, потустроннее, ясновидение, исцеление, чистки... 🏞Медитации; работа над собой, матрицами, эгрегорами, сознанием...

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Просто общение а там посмотрим))))

Москва → Другое Ээ, если я правильно понял 😅

Санкт-Петербург → Другое просто хочу с кем то поговорить)

Санкт-Петербург → Другое Как ваше настроение?

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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