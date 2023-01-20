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Санкт-Петербург
люблю разговоры о человеческих чувствах, уютные посиделки за обсуждением происходящего внутри. мне очень нравится обсуждать любые мелочи, о которых думает собеседник.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя wweuroe
О себе
люблю разговоры о человеческих чувствах, уютные посиделки за обсуждением происходящего внутри. мне очень нравится обсуждать любые мелочи, о которых думает собеседник.
учусь в вузе на околоэкономическом и политическом направлении.
нравится рисование и многие другие творческие виды деятельности. часто рассматриваю картины, чтобы замечать мелочи.
люблю неординарный подход к делам.
очень-очень часто шучу, и шучу хаотично.. поэтому хочу найти собеседника на юморе.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Выпить в баре
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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