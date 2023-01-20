О себе

люблю разговоры о человеческих чувствах, уютные посиделки за обсуждением происходящего внутри. мне очень нравится обсуждать любые мелочи, о которых думает собеседник.

учусь в вузе на околоэкономическом и политическом направлении.

нравится рисование и многие другие творческие виды деятельности. часто рассматриваю картины, чтобы замечать мелочи.

люблю неординарный подход к делам.

очень-очень часто шучу, и шучу хаотично.. поэтому хочу найти собеседника на юморе.