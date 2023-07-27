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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wuzong

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О себе

Переехали недавно в спб, ищем компанию для досуга

Был в сети в прошлом месяце

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться💩 Шутки про говно🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

🍷 Алкоголь
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