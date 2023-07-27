⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wuzong
О себе
Переехали недавно в спб, ищем компанию для досуга
Был в сети в прошлом месяце
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться💩 Шутки про говно🚴♀️ Активный отдых / спорт💰 Инвестиции / бизнес
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам