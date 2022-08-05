Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wuuu

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фото #2 пользователя Wuuu

О себе

Играю в игры, читаю книги, иногда рисую, смотрю ежедневно мемчики, сдаю катера в аренду :)
Мои вкусы в музыке разнообразные от Пугачевой до олдскульного хип-хопчика :)

Профиль обновлён 20 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

..........

Санкт-Петербург → другое

Обзавестись друзьями :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя hqdsv
Санкт-Петербург → Другое

Гоу в Питерскую беседу :)

маленькое фото пользователя Mikhail
Санкт-Петербург → Другое

Без разницы. Погулять, попить пиво.

маленькое фото пользователя mramroc
Москва → Другое

Ищу с кем поиграть в mobile legends

маленькое фото пользователя AnalogMan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велике

маленькое фото пользователя Vadim_Vokus
Санкт-Петербург → Другое

Заняться спортом💪

маленькое фото пользователя Lera02
Ростов-на-Дону → Другое

Пиши если хочешь )😉

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