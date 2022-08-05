Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wuuu
О себе
Играю в игры, читаю книги, иногда рисую, смотрю ежедневно мемчики, сдаю катера в аренду :)
Мои вкусы в музыке разнообразные от Пугачевой до олдскульного хип-хопчика :)
Профиль обновлён 20 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Друзья, где вы?..
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Гоу в Питерскую беседу :)
Без разницы. Погулять, попить пиво.
Ищу с кем поиграть в mobile legends
Покататься на велике
Заняться спортом💪
Пиши если хочешь )😉
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.