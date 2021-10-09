Санкт-Петербург
Профиль пользователя WsmSgr
О себе
Привет, меня зовут Виталик и я ищу друзей. За последний год я никуда не выбирался и почти ни с кем не общался (переезд +удалённая работа). Адекватен и приятен в общении (надеюсь, ты тоже )
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить в бар!!!
новые знакомства, компания
погулять по вечернему петербургу
Пофотографирую красиво тебя!
общаться и дружить
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Ищу новых друзей и знакомых
Завести друзей
Найти новых друзей:)
Я хочу гулять и общаться
я хочу общения
Сходить в кино/кафе/клуб)
Прогуляться ,перекусить.
Общаться и дружить
Ищу людей от 18 до 24
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
Я хочу завести новые знакомства
Давай просто сходим куда-нибудь
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
Прогуляться
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
Поиграть в настолки
Поговорить
погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места
Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.
Кто готов сейчас отправиться на прогулку?
Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время
Я хочу общаться, прогуляться
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