Санкт-Петербург
Профиль пользователя WsmSgr

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фото #2 пользователя WsmSgr

О себе

Привет, меня зовут Виталик и я ищу друзей. За последний год я никуда не выбирался и почти ни с кем не общался (переезд +удалённая работа). Адекватен и приятен в общении (надеюсь, ты тоже )

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Просто погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя Alexandraku
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу гулять и общаться

маленькое фото пользователя Layla
Санкт-Петербург → Другое

я хочу общения

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Naraa
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться ,перекусить.

маленькое фото пользователя Oliva
Санкт-Петербург → Другое

Общаться и дружить

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя Shamil
Санкт-Петербург → Другое

Давай просто сходим куда-нибудь

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя OlegK
Санкт-Петербург → Другое

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

маленькое фото пользователя Perzipopl
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Ferisa14
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя klasnuchiy
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

маленькое фото пользователя Hdstu
Санкт-Петербург → Другое

Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

маленькое фото пользователя Kim9
Санкт-Петербург → Другое

Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

маленькое фото пользователя Romeo
Санкт-Петербург → Другое

Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

маленькое фото пользователя Helene_989
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу общаться, прогуляться

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