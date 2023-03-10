Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wowbullyks
О себе
Мне 27. В отношениях. Есть собака и кошка🥰занимаюсь спортом и веду правильный образ жизни. Начинающий нутрициолог.
Интересно общение только с девушками!
Можно погулять, сходить в кино, пошопиться🥰в будние дни в светлое время дня😃
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Новые знакомства это так прекрасно
Прогуляться
Погулять)))))))
Недавно переехала ,хочу погулять
Адекватные подруги, пишите
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
На сайте впервые
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