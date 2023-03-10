Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wowbullyks

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О себе

Мне 27. В отношениях. Есть собака и кошка🥰занимаюсь спортом и веду правильный образ жизни. Начинающий нутрициолог.
Интересно общение только с девушками!
Можно погулять, сходить в кино, пошопиться🥰в будние дни в светлое время дня😃

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять?😃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

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Погулять)))))))

маленькое фото пользователя Viktoria21
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала ,хочу погулять

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Адекватные подруги, пишите

маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

маленькое фото пользователя Lidiia
Санкт-Петербург → Другое

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