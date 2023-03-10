Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wital86

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О себе

Рыбалка, мото, бильярд, строительство, люблю гулять по интересным местам Питера

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В парке,на площади,по набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

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