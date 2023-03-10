Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wital86
О себе
Рыбалка, мото, бильярд, строительство, люблю гулять по интересным местам Питера
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🚶♀️ Прогуляться
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу
Санкт-Петербург → Другое
На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
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