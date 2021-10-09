Санкт-Петербург
Профиль пользователя wi6nya
О себе
Мне 35, живу в Полюстрово, работаю в центре у Исаакия. Замужем, есть дочь-восьмилетка.
Очень люблю гулять пешком - по центру Петербурга, по проходным дворам и красивым парадным, по экотропам и лесам области.
Люблю рок во всех его проявлениях - от классического рока до жёсткой альтернативы.
Люблю ржать, жрать и генерировать высокоинтеллектуальный бред 😁
Хожу в походы с палаткой. Есть машина.
Ищу подругу для прогулок пешком по центру в будни после 18:00, по лесам в выходные (гости и винишко по вечерам приветствуется).
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.