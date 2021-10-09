Мне 35, живу в Полюстрово, работаю в центре у Исаакия. Замужем, есть дочь-восьмилетка. Очень люблю гулять пешком - по центру Петербурга, по проходным дворам и красивым парадным, по экотропам и лесам области. Люблю рок во всех его проявлениях - от классического рока до жёсткой альтернативы. Люблю ржать, жрать и генерировать высокоинтеллектуальный бред 😁 Хожу в походы с палаткой. Есть машина. Ищу подругу для прогулок пешком по центру в будни после 18:00, по лесам в выходные (гости и винишко по вечерам приветствуется).

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

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