Санкт-Петербург
Профиль пользователя Whitewhale
О себе
Живу на северо-западе Питера в районе Озерков. Люблю путешествовать (или правильно теперь говорить - любила:) и знаю несколько иностранных языков. Работаю удаленно, поэтому ищу живого общения, а также друзей для путешествий. Также буду рада компании для занятий танцами и/или пением)
Еще люблю гулять, плавать, кататься на велике, ходить в кафе, на выставки и в другие культурные места (без фанатизма)
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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