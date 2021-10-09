Живу на северо-западе Питера в районе Озерков. Люблю путешествовать (или правильно теперь говорить - любила:) и знаю несколько иностранных языков. Работаю удаленно, поэтому ищу живого общения, а также друзей для путешествий. Также буду рада компании для занятий танцами и/или пением) Еще люблю гулять, плавать, кататься на велике, ходить в кафе, на выставки и в другие культурные места (без фанатизма)

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность

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