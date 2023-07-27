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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Wasp

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О себе

Меломан, слушаю разную музыку, в прошлом барабанщик. Увлекался сноубордингом и активным видом отдыха. Сейчас заживаю после сломанного колена. За любой движ, бары, кафе, кино, прогулки по району или в парке. Очень общительный с интересной судьбой, будет что рассказать)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Скрасить свободные будни

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию)
маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое
Собрать тусовку музыкантов
маленькое фото пользователя Polechka
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кальянную 🙂
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