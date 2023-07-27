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Санкт-Петербург
Профиль пользователя VVelentini

фото пользователя VVelentini

О себе

Меломан начинающий)))
Найти родственную душу

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Создать семью ( компанию друзей) для совместного времяпровождения.

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Ищу людей в в чатик в вк для общения)))

Откликнулось 10 участников

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