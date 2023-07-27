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Санкт-Петербург
Меломан начинающий)))
Санкт-Петербург
Профиль пользователя VVelentini
О себе
Меломан начинающий)))
Найти родственную душу
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба
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