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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя VukMir
О себе
Человек работы - ветеринарный врач. Достаточно эрудированный.
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Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика😊 Поделиться радостью🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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