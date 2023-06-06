Санкт-Петербург
Профиль пользователя VPiterePit

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О себе

Из литературы люблю научную фантастику, научпоп и прозу.
Из музыки предпочитаю на экзотических языках, например греческий, грузинский или армянский и русский пост-панк:)
Могу поддержать почти любую беседу, не зажат.

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏢 Работа
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