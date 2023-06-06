Из литературы люблю научную фантастику, научпоп и прозу. Из музыки предпочитаю на экзотических языках, например греческий, грузинский или армянский и русский пост-панк:) Могу поддержать почти любую беседу, не зажат.

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏢 Работа

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.