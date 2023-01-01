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Санкт-Петербург
Я медик - клинический ординатор 🥲
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vorontsova_VV
О себе
Я медик - клинический ординатор 🥲
Недавно переехала в Санкт-Петербург.
Буду рада новым знакомствам и общению 😌
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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