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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vorontsova_VV

фото пользователя Vorontsova_VV

О себе

Я медик - клинический ординатор 🥲
Недавно переехала в Санкт-Петербург.
Буду рада новым знакомствам и общению 😌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотелось бы познакомиться с интересными людьми 😉

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Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подружек 💫

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

2 месяца назад приехала из Крыма и буду рада встретить тут одноволновых людей 🤗

Откликнулось 8 участников

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