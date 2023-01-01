Санкт-Петербург

Профиль пользователя Vorontsova_VV

О себе Я медик - клинический ординатор 🥲

Недавно переехала в Санкт-Петербург.

Буду рада новым знакомствам и общению 😌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Санкт-Петербург