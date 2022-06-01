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Санкт-Петербург
Профиль пользователя VoodooBlackCat

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О себе

Нравится читать книги, гулять по интересным местам, парки, выставки. Иногда играю в комп, хожу переодически в спортзал. Не курю, не пью.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → путешествия
Поехали в Калининград)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
маленькое фото пользователя Aliseee
Санкт-Петербург → Другое
Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта
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