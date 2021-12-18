Москва
Профиль пользователя Volov

фото пользователя Volov

О себе

Без понятия, что тут написать

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Устройте мне экскурсию )

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Поиграть мафию

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кальянная 9 ноября центр Москвы

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