⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя volokosA

фото пользователя volokosA

О себе

Учусь,люблю слушать много жанров музыки(электроника, фанк,R'n'B, Soul),занимаюсь плаванием. Также нравится ходить в музеи, галереи, кинотеатры и классические театры) Не против сходить потанцевать или съездить за город.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хочу сходить 1 декабря на концерт Прыгай киска, Acid Racer & ЛАУД в клуб Blank.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Alice_Alice
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя Roc.si
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Kattiiya
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя Santa0
маленькое фото пользователя Cormad
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva
маленькое фото пользователя Darya001
маленькое фото пользователя Varya_Y

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам