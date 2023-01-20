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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя volokosA
О себе
Учусь,люблю слушать много жанров музыки(электроника, фанк,R'n'B, Soul),занимаюсь плаванием. Также нравится ходить в музеи, галереи, кинотеатры и классические театры) Не против сходить потанцевать или съездить за город.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре
События пользователя
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