Санкт-Петербург
Профиль пользователя VlD5lV
О себе
Катаюсь на велосипеде, хожу в зал, бассейн, читаю книги, люблю долгие прогулки
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться
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