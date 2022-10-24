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Санкт-Петербург
Профиль пользователя VladTelnov96

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О себе

Человек только совершивший переход из подростка в парня, желающий проводить кучу времени ради впечатлений, приятных бесед, развития и поездок по городам. С удовольствием приговорю бутылку вкуснейшего нормандского сидра или интересного гёза в приятной компании. Если ты любишь обсудить идеи, возможности, вступать в разумные дискуссии и ты способен связно озвучивать свои мысли, милости прошу к общению!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
С удовольствием прогуляюсь и поболтаю в ЦПКиО

Участие в других событиях

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