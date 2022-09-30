Всего понемногу. Выезды в лес с палатками, игры в настройки или нри, сходить на концерт/театр/мероприятие, гулять по городу прибухивая. В общем и целом я могу в любой движ, было бы желание, а с этим у меня иногда беда. Работа в сменном графике создаёт выходные по среди недели, которые я бы хотел иногда проводить в обществе живых людей, а не аватарок из соцсетей)

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Санкт-Петербург → пообщаться Ищу тех, у кого на буднях тоже выходные :3

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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