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Санкт-Петербург
Люблю открывать что-то новое для себя, всегда рад новому опыту.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя VLADISLAV.O
О себе
Люблю открывать что-то новое для себя, всегда рад новому опыту.
В музыке я меломан)
Больше предпочитаю раскрываться при личном общении)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
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