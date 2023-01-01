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Санкт-Петербург
Профиль пользователя VLADISLAV.O

фото пользователя VLADISLAV.O

О себе

Люблю открывать что-то новое для себя, всегда рад новому опыту.
В музыке я меломан)
Больше предпочитаю раскрываться при личном общении)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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