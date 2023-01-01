О себе

Увлекаюсь разными стилями танца.

Обожаю читать книги разного жанра, играть в настольные игры. Собственно всем по чуть-чуть интересуюсь.

Буду рада, если посоветуете школу танцев с хорошими хореографами по Danc-hall, хип-хоп и стрип-пластике. А также не против парных танцев💃