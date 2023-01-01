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Санкт-Петербург
Профиль пользователя VladislavaRom

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О себе

Увлекаюсь разными стилями танца.
Обожаю читать книги разного жанра, играть в настольные игры. Собственно всем по чуть-чуть интересуюсь.
Буду рада, если посоветуете школу танцев с хорошими хореографами по Danc-hall, хип-хоп и стрип-пластике. А также не против парных танцев💃

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы
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