Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vladislava
О себе
Переехала в новый город почти год назад, но при достаточно высокой занятости не хватает теплого общения, а может и дружбы в последствии
Учусь на депутата и переводчика, работаю в отеле (и очень люблю это дело), в свободное время рисую, бегаю, занимаюсь йогой, читаю и учу испанский.
С удовольствием схожу с кем-то в кино, кафе, театр, музей, бар, поход, покатаюсь на великах или съезжу в другой город. КБ и клубы особо не жалую, но если очень хочется, то составлю компанию в клуб.
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Прогулки и интересное времяпровождение
Найди подруг
Друзья, где вы?..
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):
Попить пивка в баре и поболтать
Прогуляться, сходить на вкусный десерт)
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