Переехала в новый город почти год назад, но при достаточно высокой занятости не хватает теплого общения, а может и дружбы в последствии Учусь на депутата и переводчика, работаю в отеле (и очень люблю это дело), в свободное время рисую, бегаю, занимаюсь йогой, читаю и учу испанский. С удовольствием схожу с кем-то в кино, кафе, театр, музей, бар, поход, покатаюсь на великах или съезжу в другой город. КБ и клубы особо не жалую, но если очень хочется, то составлю компанию в клуб.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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