О себе

Разбираюсь в глазах 👀 Помогаю людям видеть. Неисправимый оптимист. На работе играю в компьютер, любимые игры 1С 7.7 торговля склад и 1С 8. Умею мышкой открывать окна. Предпочитаю активный отдых без алкоголя, ну или совсем чуть-чуть)))