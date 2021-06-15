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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vladimir_optic
О себе
Разбираюсь в глазах 👀 Помогаю людям видеть. Неисправимый оптимист. На работе играю в компьютер, любимые игры 1С 7.7 торговля склад и 1С 8. Умею мышкой открывать окна. Предпочитаю активный отдых без алкоголя, ну или совсем чуть-чуть)))
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт
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