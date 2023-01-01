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Санкт-Петербург
Профиль пользователя VladaBey

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О себе

Недавно переехала в новый город, хотелось бы найти свой круг общения здесь

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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