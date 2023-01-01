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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя VladaBey
О себе
Недавно переехала в новый город, хотелось бы найти свой круг общения здесь
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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