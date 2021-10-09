Санкт-Петербург
Профиль пользователя VkusnoSok
О себе
Зимой- сноуборд,межсезонье- спортзал с железом и тайским боксом(без фанатизма). Музыка любая,от классики до техно рейва. За любой движ в рамках закона 🤟🏾
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
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