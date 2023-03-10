Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vivivi

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Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя by_meeowws
Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.