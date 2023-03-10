Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vivivi
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Санкт-Петербург → Другое
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
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