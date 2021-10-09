Санкт-Петербург
Профиль пользователя VitaminD

фото пользователя VitaminD
фото #2 пользователя VitaminD

О себе

Люблю знакомиться , обмениваться интересными историями и опытом )

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

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Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Nastyushkin
Москва → Другое

Ищу подружку🤗

маленькое фото пользователя Vitalya_164
Москва → Другое

Есть кто с Лефортово ?)

маленькое фото пользователя George
Москва → Другое

Привет👋 Меня зовут Гоша, давай знакомиться 🤗

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.