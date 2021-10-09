Недавно переехала в новый район, до этого жила за городом, очень не хватает друзей и общения. Есть сын 5 лет, любимая работа инженером. Люблю готовить по настроению, ненавижу мыть посуду! Есть велосипед, но почти не катаюсь😆

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → пообщаться Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.