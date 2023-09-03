Санкт-Петербург

Профиль пользователя Viringa

О себе Не профессионал, но люблю фотографировать. Предметка, природа, людей реже. Стараюсь вести активный образ жизни. Любитель автопутешествий. В прошлом году поездила по Карелии (знаю много интересных мест) и вокруг Ладоги.

Была в сети на этой неделе

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