⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viringa
О себе
Не профессионал, но люблю фотографировать. Предметка, природа, людей реже. Стараюсь вести активный образ жизни. Любитель автопутешествий. В прошлом году поездила по Карелии (знаю много интересных мест) и вокруг Ладоги.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам