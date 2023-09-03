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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viringa

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О себе

Не профессионал, но люблю фотографировать. Предметка, природа, людей реже. Стараюсь вести активный образ жизни. Любитель автопутешествий. В прошлом году поездила по Карелии (знаю много интересных мест) и вокруг Ладоги.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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